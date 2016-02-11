Тайны чисел. Почему нельзя отмечать 40-летие и что таит в себе число 13?

Вы никогда не задумывались, что означают те или иные числа, и почему к некоторым из них мы относимся с опаской. К примеру, в народе бытует мнение не отмечать своё 40-летие. Почему на свидании принято дарить нечетное количество цветов? А вот цифру 13 мы стараемся обходить стороной.

Многие наверняка слышали о том, что праздновать 40-летний юбилей не следует. Того, кто на это решится, якобы ждут несчастья. Одни приводят в доказательство, что якобы 40 дней длился всемирный потоп, а другие – что 40 лет еврейский народ был вынужден бродить по пустыне, прежде чем обрести свое счастье на бытование на земле.

Согласно современным обычаям на дни рождения и праздники родным и близким мы дарим нечетное количество цветов. Что, тем не менее, противоречит традиционному восприятию цифры в мировоззрении белорусов. Поэтому вопрос о правильности такого разделения остается открытым.

А вот мистическое число 13 считается неблагоприятным. По законам штата Индиана в пятницу 13 хозяева всех черных котов обязаны надевать колокольчики, выпуская на улицу своих питомцев. Во многих странах нет 13 места в самолете, 13-го этажа, 13-го дома. Поверье пошло от 13 учеников Иисуса. Последний из которых оказался предателем.

А вот японцы, корейцы и китайцы считают это число счастливым и нередко устраивают свадьбы именно в этот день.

Что касается нашей культуры, то у каждого числа своя философия и своё значение.