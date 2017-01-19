Прямой эфир

Розыгрыш 25 тура игры «Удача в придачу» состоится 28 января

19 января 2017 09:48
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Фанатстический и музыкальный 24 тур либимой белорусами народной игры «Удача в придачу» «отгремел» в минувшую субботу в минском ТЦ «Е-Сити» на улице Денисовская, 8.

Звёздные ведущие – Дмитрий Кохно и Дмитрий Шунин в прямом эфире разыграли 30 тыс. сертификатов. Также удача улыбнулась ещё 100 участникам народной игры, которым достались 100 планшетов Prestigio. А настоящим подарком для всех без исключения зрителей стала встреча с обворожительной Ларисой Долиной.

Популярная джазовая и эстрадная певица не только определила главных везунчиков 24 тура, но и лично поздравила каждого из выигравших автомобили и столичную квартиру в прямом эфире.

Розыгрыш 25 тура состоится 28 января в ТЦ «Е-Сити». Кто знает, может быть именно вы через две недели будете «колесить» в новом внедорожнике или принимать гостей в просторной столичной квартире.

# Фотофакт # Продукты питания # Ольга Карчевская # Дмитрий Карчевский

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