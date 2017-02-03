Вручение подарков «В шаге от мега-удачи» будет проводится в игре «Удача в придачу»

«Евроопт» уже почти год проводит игру «Удача в придачу», исполняя мечты своих покупателей. Около 85 тыс. из них встретились со своей удачей в реальных и виртуальных магазинах сети и стали победителями игры. Это, по сути, население таких крупных городов, как Жлобин, Полоцк или Светлогорск.

Уже 5 человек стали обладателями столичных квартир, а 57 – владельцами автомобилей. Квартиры «Евроопт» начал разыгрывать в декабре прошлого года. При этом в каждом туре были участники, которые находились в шаге от мега-удачи. Отделяла их всего 1 цифра игрового кода, а удача, всё же, выбирала другого.

Вручение подарков «В шаге от мега-удачи» будет проводиться каждые пять туров народной игры «Удача в придачу», так что играть становится ещё интереснее.