Визитная карточка города. Фонтаны - символ лета и любимое место встреч

Совсем скоро минчане смогут насладиться водным концертом, а наш город преобразится в каскадах струй. Фонтаны - символ лета и любимое место встреч.

Традиционно в конце апреля во всем мире переходят на фонтанный режим. Сегодня многие фонтаны - визитные карточки города. В Барселоне славится фонтан Монжуик, что переводится как «красивый». Форма эллипса, уникальный футуристический стиль и музыкальное оснащение. 3 тыс. 620 струй танцуют под разные мелодии.

Самый посещаемый фонтан в мире - легендарный Треви в Риме. Его прекрасную композицию возвели еще в середине 18 века. А в 20-м он стал популярным киноактером. Сыграл главную роль в фильме «Сладкая жизнь Федерико Феллини».

Фонтан короля Фахда, Джидда, известен как самый высокий в мире. Его водяной ствол подымается на головокружительную высоту - 312 метров. Кроме того, источник прохлады расположен в море и работает непрерывно.

На высоту более 20 метров над Комсомольским озером взмывает фонтан «Парус». Он самый высокий и мощный в городе.

Красоту местного «гейзера» подчеркивает оригинальная подсветка. Любоваться узорами воды хочется бесконечно. А у фонтана возле Дворца спорта можно окунуться в настоящую каменную сказку. Именно так прозвали этот фонтан. Он напоминает большой цветок с уникальной мелодией. И что интересно - вокруг него есть оригинальное ограждение, на котором можно найти волшебных героев: лягушку, стрекозу и других. Многие фигуры связаны с язычеством у наших предков. К примеру, жабка считалась богиней плодородия. Именно она, вместо аиста, приносила детей в дом.

По вечерам возле Дворца Республики вы можете стать свидетелем водной симфонии, окрашенной во все цвета радуги. Настоящий фонтан-изобилие, глоток свежести в жаркие дни и популярное место встреч.

300 тысяч литров воды и 70 метров ввысь. Такой он - фонтан возле Театра оперы и балета.

Хрустальные струи словно повторяют фасад театра. В центре - огромная чаша. Это сцена. А по ступеням вниз спускаются каскады воды – зрители. Даже подсветка в тон театра – белоснежная.