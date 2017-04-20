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Вишнёвый сад от «Лидского пива» появился в Лошицком парке

20 апреля 2017 08:55
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Среди этих вековых деревьев любили прогуливаться художник Юзеф Пешка и драматург Винцент Дунин-Марцинкевич. Центральная аллея освещалась бочками со смолой, экипажи делали почетный круг возле усадьбы, а паненки прохаживались в роскошных платьях на светских вечерах. Живописный Лошицкий парк - одно из любимых мест отдыха минчан. Первое упоминание о плодородной земле на берегах Свислочи  относится еще к 10 веку. Но настоящий расцвет Лошицы пришелся на 19 век, когда она принадлежала графу, меценату  – Евстафию Любанскому. Он  реконструировал поместье в стиле русского модерна и наполнил Лошицу ароматом магнолии-кобус и абрикосов… Оттого идея  с вишневой аллеей от компании «Лидское пиво» оказалась к месту.

Так, 31 марта журналисты, блогеры и сотрудники пивоварни посадили 30 деревьев по обе стороны центральной аллеи от  главного входа в Лошицкий парк. Право посадить первую вишню досталось главному пивовару  Олегу Малахову. Закладывать фруктовый сад гостям помогали сотрудники «Зеленстроя». А сладкий сорт «Шоколадница» компанией «Лидское пиво»  был выбран неслучайно, он хорошо приживается в нашем климате и  красиво цветет. Так что у минчан и гостей столицы появится уникальная возможность насладиться не только красивыми пейзажами (как в знаменитой пьесе  Антона Павловича Чехова  «Вишневый сад»),  но и угоститься на славу!

В свое 141-е лето компания «Лидское пиво» приготовила немало культурных сюрпризов для белорусов, экологические акции продолжатся, а мы будем вместе собирать сладкий урожай!

# Растения и цветы # Фотофакт # Максим Пушкин # Павел Поташников # Олег Малахов

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