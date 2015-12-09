Прямой эфир

Полезен ли кефир? О полезных и лечебных свойствах кисломолочного продукта

09 декабря 2015 08:13
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Кисломолочные продукты очень полезные для человеческого организма. Это всем известно.

Кефир в этом списке № 1. В его составе – витамины, микроэлементы, витамины, белки и необходимые микроорганизмы.

В кефире содержится много Ca (кальция), причем больше, чем в молоке.

Употреблять кефир рекомендуют тем, у кого проблемы с печенью, поджелудочной железой и даже с повышенным давлением.  Кроме того, кефир – просто спасательный круг для кишечника.

Взрослым советуют выпивать кисломолочный продукт на ночь и в «разгрузочные дни». Интересно, что детский кефир отличается по технологии от взрослого.

В Интернете полно статьей, с помощью которых авторы пытаются объяснить вред кефира. Всё дело в том, что кефирные грибки расщепляют углеводы с побочным выделением этилового спирта. Однако цифры не значительные. В пол литровой бутылке кисломолочки содержится до 1 грамма этанола.

Важно следить за качеством и сроком годности продукта. Чем свежее продукт, тем больше в нем пользы. Поэтому всегда обращайте внимание на дату его изготовления и условия хранения.

Качественный кефир должен быть однородным по консистенции, молочно-белого цвета с едва заметным кремовым оттенком.  

# Фотофакт # Продукты питания # Дмитрий Ермакович # Инга Лепешко

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