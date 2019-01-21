«Ты как будто паришь по облачку». Что такое джиббинг и как ему можно научиться

В уличном экстриме Стас, как рыба в воде. Скользил по перилам на скейте и сам не заметил, как начал делать то же на сноуборде. Правда, 12 лет назад парень понятия не имел, что влился в ряды джибберов. Инстаграма тогда не было, учился у райдеров в клипах.

Стас Качура, райдер:

Джиббинг подразумевает под собой катание по всему, кроме снега. Это могут быть стены, парапеты, поручни, ступеньки и всё, что угодно. Снег нужен для разгона и приземления. Основателем стал американец Уолкер, где-то в 90-ых годах. Ему сейчас за 40, он до сих пор катается и прогрессирует.

Причёсывать снежные склоны и делать трамплины для Павла в радость. В Логойске есть уже около 10 фигур, чтобы оттачивать технику и развиваться. И хоть в Беларуси нет гор, наши спортсмены – на уровне. Это каждый год доказывают международные соревнования.

Стас Качура:

Есть сборная, которая набирает команду юниоров. Дети очень перспективные и интересные.

Павел Медведев, райдер:

В джиббинге, наверное, самое основное – баланс на самой фигуре так, чтобы вас не стянуло в сторону, так, чтобы вы могли до конца доскользить.

Стас Качура:

Сегодня выпал свежий снег, и нам немножко не хватает скорости, мы раскатываем. На трамплины на разную погоду по-разному может варьироваться разгон, может там на 15 метров разбежка быть, выше-ниже.

В городе, как только прохожие видят, на что способны акробаты, начинают снимать на телефон. Язык райдеров со стороны кажется иностранным. На самом деле, нужно просто вспомнить английский. Флип – переворот, серфить – кататься по снежным склонам.

В погоне за адреналином не стоит забывать про защиту и выбирать специальные мягкие доски. Помните, что джиббинг требует отличной физической подготовки. Но если вы попробовали джиббинг, остановиться уже будет трудно. Это настоящий стиль жизни!

Стас Качура:

Не надо на это смотреть, как на спорт, потому что сноуборд может включать даже какое-то искусство, например, графика сноубордов. Они рисуются художниками, всегда присутствует какое-то направление в музыке. Это одна большая сфера такая.