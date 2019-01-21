Прямой эфир

«Ты как будто паришь по облачку». Что такое джиббинг и как ему можно научиться

21 января 2019 10:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В уличном экстриме Стас, как рыба в воде. Скользил по перилам на скейте и сам не заметил, как начал делать то же на сноуборде. Правда, 12 лет назад парень понятия не имел, что влился в ряды джибберов. Инстаграма тогда не было, учился у райдеров в клипах.

«Ты как будто паришь по облачку». Что такое джиббинг и как ему можно научиться-1

Стас Качура, райдер:
Джиббинг подразумевает под собой катание по всему, кроме снега. Это могут быть стены, парапеты, поручни, ступеньки и всё, что угодно. Снег нужен для разгона и приземления. Основателем стал американец Уолкер, где-то в 90-ых годах. Ему сейчас за 40, он до сих пор катается и прогрессирует.

«Ты как будто паришь по облачку». Что такое джиббинг и как ему можно научиться-4

Причёсывать снежные склоны и делать трамплины для Павла в радость. В Логойске есть уже около 10 фигур, чтобы оттачивать технику и развиваться. И хоть в Беларуси нет гор, наши спортсмены – на уровне. Это каждый год доказывают международные соревнования.

«Ты как будто паришь по облачку». Что такое джиббинг и как ему можно научиться-7

Стас Качура:
Есть сборная, которая набирает команду юниоров. Дети очень перспективные и интересные.

«Ты как будто паришь по облачку». Что такое джиббинг и как ему можно научиться-10

Павел Медведев, райдер:
В джиббинге, наверное, самое основное баланс на самой фигуре так, чтобы вас не стянуло в сторону, так, чтобы вы могли до конца доскользить.

«Ты как будто паришь по облачку». Что такое джиббинг и как ему можно научиться-13

Стас Качура:
Сегодня выпал свежий снег, и нам немножко не хватает скорости, мы раскатываем. На трамплины на разную погоду по-разному может варьироваться разгон, может там на 15 метров разбежка быть, выше-ниже.

«Ты как будто паришь по облачку». Что такое джиббинг и как ему можно научиться-16

В городе, как только прохожие видят, на что способны акробаты, начинают снимать на телефон. Язык райдеров со стороны кажется иностранным. На самом деле, нужно просто вспомнить английский. Флип – переворот, серфить – кататься по снежным склонам.

«Ты как будто паришь по облачку». Что такое джиббинг и как ему можно научиться-19

В погоне за адреналином не стоит забывать про защиту и выбирать специальные мягкие доски. Помните, что джиббинг требует отличной физической подготовки. Но если вы попробовали джиббинг, остановиться уже будет трудно. Это настоящий стиль жизни!

«Ты как будто паришь по облачку». Что такое джиббинг и как ему можно научиться-22

Стас Качура:
Не надо на это смотреть, как на спорт, потому что сноуборд может включать даже какое-то искусство, например, графика сноубордов. Они рисуются художниками, всегда присутствует какое-то направление в музыке. Это одна большая сфера такая.

«Ты как будто паришь по облачку». Что такое джиббинг и как ему можно научиться-25

Будьте в движении. Это омолаживает и заряжает позитивом всех вокруг!

# Экстрим # Стас Качура # Фотофакт # Экстрим

Другие новости рубрики

Все новости
Показываем активацию платежа при помощи сервиса Samsung Pay
02 ноября 2018 09:59

Показываем активацию платежа при помощи сервиса Samsung Pay

«Их кусали пчёлы и страусы». Показываем закулисье нового реалити-шоу на СТВ
01 ноября 2018 09:43

«Их кусали пчёлы и страусы». Показываем закулисье нового реалити-шоу на СТВ

«Подзарядка». Комплекс упражнений на растяжку спины и ног
24 апреля 2018 06:38

«Подзарядка». Комплекс упражнений на растяжку спины и ног