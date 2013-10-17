Свадьба: чем удивить гостей и как сделать праздник неповторимым?

Свадьба - логическое продолжение романтических отношений, со своими многовековыми традициями и атрибутами. Однако, место классического семейного торжества современные женихи и невесты предпочитают нетрадиционные тематические вечеринки и всячески пытаются шокировать гостей своим внешним видом. И тут сбежавшей невестой уже мало кого удивишь… Вот влюбленные и ломают голову, как сделать свой праздник незабываемым и неповторимым!

О необычных свадьбах в сюжете программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ!