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Сотрудник лаборатории интродукции древесных растений Михаил Рудевич: Как продлить жизнь лесной зелёной красавицы?

14 января 2015 09:11
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Совсем недавно на рынке появились елочки в кадках. С одной стороны – хорошо, а с другой – возникает вопрос: «Что с ними делать?»

Михаил Рудевич, старший научный сотрудник лаборатории интродукции древесных растений ГНУ «Центральный Ботанический сад» НАН РБ:
Да, есть такой вопрос. Это дает положительные моменты повторного использования таких деревьев в следующем году. А может быть даже и неоднократно. Конечно, есть некоторые нюансы содержания таких деревьев. В качестве новогодних деревьев нередко используется наша всем знакомая ель обыкновенная. Иногда кому-то везёт и в его квартире появляется ель колючая, которую в народе принято называть «голубая ель», хотя она тоже бывает зелёненькая и всех оттенков между голубым и зелёным. У некоторых появляется сосна. В Европе на Новый год традиционно выставляют разные виды пихты.

Завершились все праздники и ель необходимо убирать. Как организовать этот процесс?

Михаил Рудевич, старший научный сотрудник лаборатории интродукции древесных растений ГНУ «Центральный Ботанический сад» НАН РБ:
Ель довольно-таки капризное растение, и оно не захочет расти там, где условия не будут удовлетворять ее потребностям. В квартире очень сухой воздух и в процессе содержания, конечно же, если бы не мишура и новогодние игрушки, полезно было бы ее опрыскивать из пульверизатора.  Но такой возможности у нас нет. Закончились Колядки, поэтому нужно пристроить растение в более удобное место, чтобы потом содержать где-то на своём участке, на даче до следующего Нового года. Ель очень теневыносливое растение. Благодаря этому она и сохраняется. Необходимо обеспечить такие условия, чтобы температура была ближе к нулю, но не отрицательная. 

# Фотофакт # Михаил Рудевич # Институт НАН Беларуси

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