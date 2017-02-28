Синоптики обещают тёплую и влажную погоду в первые дни весны

В мае рано расстает, долго не затает. Увидел скворца – знай, Весна – у крыльца! Чем крепче Зима, тем быстрее Весна.

Народные приметы, предсказывающие погоду на Весну, можно продолжать бесконечно. Увы, но даже такие прогнозы не всегда сбываются. Ведь уже традиционными стали температурные «сюрпризы», которые то ли дело преподносит нам «капризная» весна.

Так, например, самой тёплой она была аж в 1921 году. Тогда средняя температура воздуха прогрелась до +10. А вот в 1942 году весна становилась, наоборот, аномально холодной. Тогда средняя температура не превысила 2 градусов тепла.

Уникальные температурные рекорды в Беларуси весной были зафиксированы сразу в двух городах. Так, в Бресте 22 мая в 1892 году термометры за окном показали +34. Противопоставить этому температурному рекорду можно разве что 8 марта 1964 года. Именно этот весенний день стал самым холодным за всю историю метеорологических наблюдений в Беларуси. Только представьте, в Жлобине в «женский день» термометры показали -38.

Стоит надеяться, что в этом году весна не подготовила для нас подобные сюрпризы.

Март всегда был переходным месяцем от зимы к весне. А потому и самым непредсказуемым. То солнце ярко засияет, то дождь пойдёт, а то и вовсе всё вокруг снегом заметёт.

Вспомните хотя бы пресловутый апокалипсис «Хавьер» в середине марта 2013 года.

А вот самым тёплым и солнечным выдался март 2007 года. Тогда средняя температура в первый весенний месяц поднялась до +5.

Завтра наступит календарная весна. Синоптики обещают, что уже на этой неделе мы сможем насладиться тёплой влажной погодой. И всё же, пока не спешите прятать зимнюю одежду, ведь первый весенний месяц как всегда принесёт с собой неустойчивую и переменную погоду.