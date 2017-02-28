Прямой эфир

Как правильно хранить зимнюю одежду?

28 февраля 2017 09:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Наконец, зима сдаёт свои позиции и бразды правления принимает долгожданная тёплая весна. Самое время позаботиться о зимних вещах, чтобы в следующем сезоне они выглядели безупречно.

Всем знакомо разочарование, когда любимая вещь оказывается вдруг испорченной из-за неправильного хранения.

Чтобы избежать подобных ситуаций, следует придерживаться парочку незатейливых правил. Особого бережного хранения заслуживают шерстяные и меховые вещи, а также кожаная обувь.

Одна из главных угроз сохранности вещей – моль. Маленькое насекомое может причинить массу вреда, потому не забудьте обработать шкаф, прежде чем поместить туда вещи. Пальто и меховые изделия можно хранить в чехлах, но желательно, чтобы они были сделаны из натуральных материалов и позволяли вещам дышать.

Трикотажные вещи лучше на вешалках не хранить, чтобы они не вытягивались. Не забудьте постирать и проветрить вязаные вещи. Так как шерсть обладает способностью самоочищаться, можете повесить изделие в ванной с горячей водой. Пар очистит вещь.

# Полезные советы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Рецепты здорового питания: салат из манго и моркови с ягодным соусом»
27 февраля 2017 11:05

Рецепты здорового питания: салат из манго и моркови с ягодным соусом»

Загородная недвижимость: что может предложить агентство «Твоя Столица»?
27 февраля 2017 10:08

Загородная недвижимость: что может предложить агентство «Твоя Столица»?

Игре «Удача в придачу!» исполняется год!
23 февраля 2017 09:24

Игре «Удача в придачу!» исполняется год!