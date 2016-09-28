Самый большой гербарий Беларуси насчитывает около трёхсот тысяч уникальных образцов

В этих шкафах хранится живая история нескольких веков: от середины 19-го столетия по настоящее время. Своего рода «документы» мира флористики хранятся в папках, которые структурированы согласно роду и виду растения.

Около трёхсот тысяч уникальных образцов насчитывает самый большой гербарий нашей страны, который в 2002 году получил статус Национального достояния Беларуси. Его уникальность в том, что белорусская флора здесь представлена полнее всего.

В переводе с латинского слово «гербариум» означает «травник». До его появления существовали книги с рассказами о лечебной силе растений, в которых все описываемые экземпляры схематично зарисовывались. Но уже в 16 веке шведский ботаник Карл Линней сказал, что «гербарий имеет превосходство над любым изображением и необходим каждому ботанику».

Теперь оформление гербарного листа начинается с поиска образца в природе. Собранные экземпляры в последующем высушиваются с помощью газет около недели.

Ежегодно коллекция пополняется на 2-3 тысячи образцов. Новые экземпляры приносят не только сотрудники лаборатории, но и простые любители природы, заинтересованные школьники, кроме того, происходит обмен с зарубежными учёными. При желании любой из нас может внести вклад в создание национального гербария.

Научные гербарии требовательны в своём уходе, поэтому в домашних условиях такую коллекцию не повторишь. Однако «живые» иллюстрации мира флоры можно использовать в качестве декоративного элемента. Сухие панно – целое искусство, которое хранит воспоминания о красочных букетах.