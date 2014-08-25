В поисках своей звезды. Алексей Ткаченко, астроном-любитель, дал советы начинающим астрономам

Хотите совершить увлекательную экскурсию по звездному небу? Тогда вам стоит запастись терпением. Ну и куда же без телескопа!

Годом изобретения телескопа, а точнее, зрительной трубы, считают 1608 год, а автором - голландского мастера Иоанна Липперсгея. Но патент на изобретение ему не выдали, так как оказалось, что такие зрительные трубы были уже у других. Поэтому первенство изобретения прообраза телескопа доказать трудно.Однако точно известно, что первым, кто направил зрительную трубу в небо, превратив её в телескоп был Галилей.

Почему-то многие уверены, что небесными светилами можно любоваться лишь в темное время суток. Но это не совсем так.

Существует старое и довольно распространенное убеждение, что днем из глубокого колодца можно увидеть звезды. Более двух тысячелетий назад древнегреческий философ Аристотель писал, что звезды могут быть видны днем из глубокой пещеры. Позже римский ученый Плиний повторил то же самое, заменив пещеру колодцем.

Увидеть красоты звездного неба можно и невооруженным глазом. Но в таких случаях не всегда есть возможность подробно рассмотреть интересующие вас объекты. Поэтому, если вы хотите проводить серьезные наблюдения за небесными телами, то тогда вам нужно будет обязательно обзавестись телескопом, даже несмотря на то, что в этом деле вы новичок.

Не бойтесь прикоснуться к прекрасному. Ведь холодное сияние небесных светил не только успокаивает нервы и помогает отвлечься от повседневной суеты, но и дает возможность помечтать.