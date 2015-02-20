Психолог Кирилл Будкевич рассказал, чему можно научиться у сказочных героинь

Сказочные красавицы встречаются очень разные. С разными судьбами, разными характерами. Помимо привлекательной внешности, авторы наделяли своих героинь ещё каким-нибудь ценным качеством: добротой, силой или умом.

Уже несколько поколений о них детям читают перед сном. Ведь у каждой сказочной красотки есть чему поучиться.

Например, Мэри Поппинс. Это идеальная няня. Причём идеальная няня, созданная самой женщиной. Наряду с педагогическими талантами демонстрирует истинно английскую элегантность и гордо носит титул «Леди Совершенство».

Золушка. У нее можно поучиться терпению. Доброте и принятию. Она искренне принимает и любит всех своих сестер и мачеху.

Главная защита падчерицы - смирение. Она переполняет все беспрекословно. И за это она и вознаграждена. Другой момент - нужно помнить, что в реальной жизни награды можно и не дождаться.

Белоснежка. Настоящая принцесса. Красавица. Белая кожа. Черные как смоль волосы. С грустной судьбой. Но из-за её доброты все хотят ей помочь и спасти: гномы, принц… Кстати, а почему ее всё время приходится спасать?

В процессе самой сказки она поддаётся коварству своей мачехи. Это говорит о том, что она неосторожна. С незнакомыми людьми нужно всё же быть осторожнее.

Царевна-лягушка. С одной стороны - это лягушка. А с другой - прекрасная дева. Она обладает аналитическим складом ума. Очень дальновидна и практична. Но самое главное, что любовь принца превратила её в красавицу. И в наши дни с настоящим принцем женщина расцветает и превращается в принцессу.

Каждая учит нас: что делать в той или иной ситуации. Ребёнок, который читает сказку, примеряет на себя все образы. И уже сам выбирает себе дорогу.