Как не ошибиться с выбором репетитора?

Виктор - студент одного из белорусских ВУЗов. Но он уже задумался: а не получить ли второе образование. Чтобы улучшить своё знание по русскому языку, он всерьёз озадачился поиском репетитора.

О том, как найти своего репетитора знает педагог с 20-летним стажем, кандидат филологических наук Оксана Забаштанская. Она и сама около 15 лет занимается репетиторством.

В первую очередь, Оксана Игоревна советует осведомиться о профессиональном опыте преподавателя, стаже, а также изучить информацию о том, как много из его учеников поступили в учебные заведения.

Но одного профессионализма преподавателя недостаточно. Между учеником и репетитором обязательно должны сложиться доверительные отношения. Установиться контакт. Обратите внимание на то, как часто педагог назначает дополнительные занятия и встречи. Возможно, он попросту хочет выманить у вас побольше денег?

И еще один совет: посмотрите на то, как с вами общается репетитор. Этику никто не отменял.