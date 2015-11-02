Новое издание Красной книги Республики Беларусь. С чем связан рост "краснокнижников"?

Таких заповедных мест в Беларуси более тысячи. И все они находятся под знаком «Особо охраняемая территория», защищаемая от людских глаз.

Здесь прописку получили как обычные животные, так и «краснокнижники», охота за которыми может выльется в солидную сумму.

По наблюдением специалистов, «краснокнижников» становится больше. В прочем, это никак не связано с ухудшением ситуации.

Первое издание белорусской Красной Книги увидело свет в 1981 году. В то время в веском списке было 165 пунктов.

В нынешнем году книга пополнилась новым изданием, которое обновляется раз в 10 лет.

У специалистов Беларуси есть ещё одна ценная книга. Только уже Черная. Правда, ее издание законом не предусмотрено.