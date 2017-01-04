Почему старинные часы поют голосом кукушки и какие музыкальные шкатулки пользовались популярностью?

Бой часов в основном ассоциируется с праздничной полночью 31 декабря. А в прошлых веках этот звук был привычным и обыденным. У многих в домах имелись свои домики с маятником или кукушкой. Как правило, звуковой сигнал отсчитывал каждый час.

Первые в истории «ходики» имели только часовую стрелку, а вместо гирь мастера подвешивали камень. Точность хода была невелика и за сутки часы могли «убежать» на несколько часов.

Как видите, часы того времени были настоящим произведением искусства – каждого мастера отличал свой неповторимый стиль.

По часам определяли статусность и достаток хозяев дома.

А вот как часовщики «приручали» кукушку – история довольно простая. Попытки создать механизм, который кукареканьем оглашал бы сигналы «точного времени» – обернулись провалом. Конструкция с имитацией крика петуха получилась очень громоздкой. Тогда мастера остановились на кукушке, голос которой гораздо проще было воспроизвести.

Со временем часы стали не только издавать характерный бой и петь «голосом» кукушки, но и проигрывать различные мелодии. Однако их по-прежнему нужно было заводить каждый день.

Ещё один мелодичный предмет интерьера, который добавляет уют, комфорт и от которого веет стариной – музыкальная шкатулка.

Сначала такие простые механизмы встраивали во флаконы для духов и те же часы. Вскоре музыкальные механические аппараты стали изготавливать из ценной древесины и наносить прекрасные росписи.

А один французский механик и изобретатель создал шкатулку, на крышке которой могли двигаться фигурки. Особенной популярностью пользовалась шкатулка с изящной балериной.