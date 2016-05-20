Сирень как символ весны и светлого праздника: за что его любят парфюмеры и чем обусловлено разнообразие гаммы и форм?

Пусть сердцу вечно снится май. Сирень – символ весны. Эти пышные соцветия издалека напоминают сочные гроздья винограда. От нежных белоснежных, прохладно-голубых до насыщенных фиолетовых оттенков.

Сирень славится богатой цветовой гаммой и разнообразной формой цветков. Этот род кустарников относится к семейству маслиновые. Из Китая по великому шёлковому пути сирень попала в Персию, а уже оттуда – в Австрию и заблагоухала во всех садах Европы, завоевав всеобщую любовь.

Согласно древне-греческой легенде, своё название растение получило от прекрасной нимфы Сиринги, которая испугалась любви Пана – бога лесов и превратилась в куст сирени.

Волшебную сирень любят парфюмеры за разнообразные нотки в аромате от нежных до терпких и даже дурманящих. Этот цветочный запах успокаивает и дарит ощущение праздника. А вот разнообразие цвета сирени связано с её стойким пигментом.