Новогодний бал-маскарад: тайна, загадка, романтика...

Тайна. Загадка. Романтика. Именно с этими словами ассоциируется бал-маскарад. Сама идея посещения такого мероприятия заставляет сердце биться быстрее. Маска — стала символов равенства богатых и бедных, умных и глупых, женщин и мужчин.

Вот уже пять столетий каждого участника такого бала волнует вопрос — кто прячется за маской? В середине шестнадцатого века был проведен первый европейский бал в масках. В наших краях эта забава появилась намного позже - лишь в начале восемнадцатого века - и то, святейшее право участника «быть неузнаваемым» - постоянно нарушалось. Перед входом в бальную залу лицо необходимо было открыть.

Путешествие вне времени и рамок на одну ночь популярно и сегодня. Безграничная свобода, равенство, где нет чинов, должностей и возрастов.

Один из самых ярких маскарадов проводится в Венеции.

Тысячи людей со всего света съезжаются на старейший карнавал мира - простые люди меняются ролями с аристократами. Искрящиеся фонтаны, фейерверки, жонглеры и заклинатели змей. В одно мгновение улицы превращаются в театральные подмостки. И туманная венецианская зима озаряется золотом кружев, серебром костюмов и невероятными искрящимися масками.

Кстати, именно в этом городе собрались лучшие мастера по изготовлению главного атрибута этого праздника. Венецианские маски — настолько искусно выполнены, что некоторые шедевры боязно надевать.

В новогодние праздники и у белорусов тоже появилась возможность стать участниками самого таинственного и мистического мероприятия. Первые маскарады отгремели ещё в середине декабря. Этой ночью – последний – на Старый Новый год. Женщины и мужчины, девочки и мальчики украсили свои лица масками невероятной красоты.