Британские студенты «показали, как надо веселиться»: в Ливерпуле прошла массовая вечеринка с дешевым алкоголем

Новости Великобритании. 9-го февраля в Ливерпуле толпы молодых людей отправились на прогулку по пабам по случаю очередной вечеринки Carnage («резня» - прим. перев.). Мероприятие под названием «Плейбои против кроликов» привлекло сотни любителей оторваться по полной, которые после порции дешевого алкоголя вышли на знаменитую Концертную Площадь в Ливерпуле.

Молодые девушки смело шагали по холоду в коротеньких шортах и рваных майках, а рядом с ними дурачились молодые люди, одетые, кто во что горазд.

Мероприятия Carnage часто подвергаются критике за пропаганду чрезмерного употребления алкоголя: студенты переходят из бара в бар, где постоянно имеют доступ к дешевым напиткам. Во время Carnage любой алкогольный напиток стоит один фунт (около 16 000 рублей). Но основатель этих вечеринок Пол Бахия, у которого диплом Бирмингемского университета, не соглашается с критикой. По его мнению, мероприятия помогают развитию в людях коллективного самосознания, а также духовному и социальному сближению.

Источники: mirror.co.uk, dailymail.co.uk