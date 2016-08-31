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На «звёздных грядках» заслуженного артиста Республики Беларусь Владимира Громова

31 августа 2016 09:19
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Солист Национального академического Большого тетра оперы и балета Республики Беларусь Владимир Громов любит проводить время на даче вместе со своей дружной семьёй. Здесь каждый находит занятие для души.

Небольшой домик, в котором часто проводит время музыкальная династия Громовых находится в Червенском районе. Здесь когда-то было болото, а сегодня всё «утопает» в зелени, благодаря стараниям и усилиям хозяев.

У Владимира Громова не только «золотой голос», но и «золотые руки». Бытует стереотип, что артисты и тяжёлый физический труд – не совместимы. Однако герой нашего сюжета на своём примере подтверждает обратное. Солисту театра оперы и балета, оказывается, подвластно всё: вскопать грядки, соорудить забор из подручных материалов, построить гараж.

# Растения и цветы # Фотофакт # Владимир Громов # Белорусские исполнители

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