На «звёздных грядках» заслуженного артиста Республики Беларусь Владимира Громова

Солист Национального академического Большого тетра оперы и балета Республики Беларусь Владимир Громов любит проводить время на даче вместе со своей дружной семьёй. Здесь каждый находит занятие для души.

Небольшой домик, в котором часто проводит время музыкальная династия Громовых находится в Червенском районе. Здесь когда-то было болото, а сегодня всё «утопает» в зелени, благодаря стараниям и усилиям хозяев.

У Владимира Громова не только «золотой голос», но и «золотые руки». Бытует стереотип, что артисты и тяжёлый физический труд – не совместимы. Однако герой нашего сюжета на своём примере подтверждает обратное. Солисту театра оперы и балета, оказывается, подвластно всё: вскопать грядки, соорудить забор из подручных материалов, построить гараж.