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Полезные советы. Как правильно подготовить себя к отпуску?

11 мая 2015 10:36
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Когда мысли только об отпуске, чемоданы наготове, самое время задуматься о том, чтобы предстоящая поездка прошла без неприятных сюрпризов, и для этого следует правильно подготовиться к отдыху.

К примеру, собрать в дорогу аптечку. В ней обязательно должны быть не только солнцезащитные кремы и мази от ожогов, но и целый список лекарств.

Если собираетесь отправиться в жаркие страны, подготовьте кожу к загару. Для этого за две-три недели до поездки начните ее интенсивно увлажнять и пропейте поливитаминный комплекс с повышенным содержанием витамина А и С. Они отвечают за регенерацию кожи. И не забудьте об общеукрепляющих средствах, таких как настойка элеутерококка и  женьшеня.

Правильно питайтесь перед поездкой: ешьте побольше фруктов с содержанием витамина С и Е.

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