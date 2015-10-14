Прямой эфир

Минская школа звонарей: звон человеческой души

14 октября 2015 10:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

По колокольному звону человек способен определить состояние своей души. Чувство беспокойства, душевного томления вызывается колокольным звоном в душе грешной. Между тем как в душе верующей, ищущей мира с господом Богом, церковный колокольный звон возбуждает светлое, радостное и мирное настроение.

В ударах церковного колокола скрывается удивительная сила, глубоко проникающая в человеческие сердца.

Богдан Владимирович профессиональный звонарь со стажем. На территории прихода храма иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость» он возглавляет школу звонарей. С невероятной любовью обучает всех желающих церковному народному искусству.

В минскую школу звонарей принимаются все желающие в возрасте от 18 лет.

# Церковь # Фотофакт # Богдан Березкин # Владимир Коваленко

Другие новости рубрики

Все новости
Затяжка на колготках. Выбрасывать? Жалко! Находим применение колготкам в быту!
08 октября 2015 10:44

Затяжка на колготках. Выбрасывать? Жалко! Находим применение колготкам в быту!

Натуральная кожа, принты в стиле Да Винчи, портрет любимого... Особенности обувного бренда «Белвест»
08 октября 2015 09:34

Натуральная кожа, принты в стиле Да Винчи, портрет любимого... Особенности обувного бренда «Белвест»

Самый большой мебельный торговый центр «МегаМаркет Домашний очаг»
07 октября 2015 08:31

Самый большой мебельный торговый центр «МегаМаркет Домашний очаг»