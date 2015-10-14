Минская школа звонарей: звон человеческой души

По колокольному звону человек способен определить состояние своей души. Чувство беспокойства, душевного томления вызывается колокольным звоном в душе грешной. Между тем как в душе верующей, ищущей мира с господом Богом, церковный колокольный звон возбуждает светлое, радостное и мирное настроение.

В ударах церковного колокола скрывается удивительная сила, глубоко проникающая в человеческие сердца.

Богдан Владимирович профессиональный звонарь со стажем. На территории прихода храма иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость» он возглавляет школу звонарей. С невероятной любовью обучает всех желающих церковному народному искусству.

В минскую школу звонарей принимаются все желающие в возрасте от 18 лет.