Мастер-класс: начните день с чашечки ароматного кофе и сладкого десерта!

Чтобы день прошел удачно, его определенно стоит начать день с чашечки ароматного кофе и сладкого десерта. Как это сделать проведем мастер-класс!

Сливочно-ванильный вкус! Приготовим раф-кофе и проснемся с весенним настроением! Такой напиток придумали московские бариста, как альтернативу классическому латте, вместо молока – нежные сливки. Особенность рецепта в том, что все ингредиенты добавляются в емкость и взбиваются под паром или подогреваются одновременно. Берем сливки 10% жирности, больше не нужно, потому что потеряется вкус кофе и начинаем создавать наш «десерт в стакане» –лавандовый раф.

В домашних условиях можете также сделать эспрессо. Если любите кофе по-восточному, не забудьте его процедить, чтобы частички кофе не мешали в сладком напитке. Добавляем в сливки с сиропом наш эспрессо.

Бодрящий кофе немыслим без ароматной выпечки и десертов – (заряжаться эндорфинами нужно с самого утра). Идеальным вариантом станет чизкейк на основе молодого сыра и творожного суфле. Вкусно и полезно.

Порадует гурманов и штрудели на основе фитотеста, без красителей, эмульгаторов, стабилизаторов. Выбирайте начинку по вкусу: с творогом или ягодами. С ароматом мяты и клубничного соуса.

В столичном кафе-кондитерской «Безе» вот уже 14 лет дарят радость по традиционным рецептам и удивляют сладкими шедеврами.