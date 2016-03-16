Какие приметы и суеверия существуют в каждой профессии и как привлечь удачу?

Врачи никогда не будут меняться ночными дежурствами, иначе смена будет тяжелой! Моряки перед отплытием не показывают пальцем в небо – это может вызвать шторм и помешать плаванию. Пожарные уверены, что если во время дежурства почистить сапоги, то от экстренных вызовов не будет отбоя. Летчики перед полетом никогда не бреются и не фотографируются, кроме того вы никогда не услышите от них слово «последний», ведь можно не вернуться назад…

В каждой профессии есть свои приметы. И чем больше доля риска и ответственности, тем больше суеверий и традиций, которые проверены временем и переходят из поколения в поколение.

Так, хирурги – народ весьма суеверный. Уронить рабочий инструмент во время операции – плохой знак. В этом случае врачи стараются быстро наступить на него ногой, а затем поднять, или доверить это медсестре.

Если операция по разным причинам переносится несколько раз, то, как правило, легкой она не будет. Опасаются врачи и рыжих пациентов, они чувствительны к лекарствам и очень проблемные.

Сфера обслуживая – особая стихия, со своими правилами. Продавцы, парикмахеры, официанты, свято веруют в примету — первым за день клиентом должен быть мужчина, он принесет успех и богатство. Деньги нужно брать правой рукой, а отдавать только левой.

Расческа упала – стрижка пропала. На растущую Луну стричься – волосы быстро будут расти. Это одни из главных примет парикмахеров. Кроме того, они никогда не будут стричь сами себя. Ведь издавна считалось, что волосы связаны с магией, они – источник нашего счастья и удачи. И если человек стрижет себя сам, то он автоматически лишает себя здоровья.

Все приметы, связанные с деньгами, свято соблюдаются продавцами. С утра поругался с покупателем – жди недостачи. Первая купюра при покупке крупная – удачный торговый день.

Особенно верят в силу примет в творческих профессиях. Нередко у актеров даже есть свои табу.

Так, в гримерку нужно входить с левой ноги, а на сцену только с правой. Если наоборот, то будут преследовать неудачи, провалится спектакль, забудется текст. Более того, на дверь гримерки не стоит вешать фотографии и картинки – они отнимают энергию. В театре нельзя грызть семечки и свистеть – иначе не будет сборов!

Также нельзя подшивать костюм прямо на актере и играть смерть или болезнь на сцене – это к несчастью. Но есть и другая версия: если актер сыграл смерть – будет долго жить!

Интересно, что после того как киноактер сыграет сцену смерти, оператор специально не выключает камеру, чтобы он успел показать язык в объектив – тогда с ним ничего плохого не случится. Некоторые актеры опасаются ролей в пьесах Булгакова и Гоголя, особенно «Макбета» Шекспира. Считается, что эти тексты мистические. Верить в это или нет – право каждого, но прислушиваться к опыту старших коллег, безусловно, стоит.

У ведущей телеканала «СТВ» Екатерины Забенько – свои правила перед эфиром. Когда миллионы глаз смотрят новости – ошибки недопустимы, нужно всегда быть в форме.

Дорога – такая же жизнь, как и прямой эфир, где может произойти все, что угодно. Среди водителей вы не найдете равнодушных к знакам судьбы. Будете свистеть в салоне – вас непременно остановят, станете говорить о продаже авто прямо в салоне – оно обидится и скоро сломается, увидите аварию – не обсуждайте на дороге – скоро попадете сами! Выбросите мусор из машины — ждите неудачу, помоете авто – пойдет вечером дождь… И это только часть суеверий. Сбить собаку для водителей – самая плохая примета, лучше всего от такой машины избавиться, также как и с мистическим номером 666. Хотя, есть люди, которые, наоборот, верят, что это число , как и 13, приносит им удачу.

Наши мысли материальны и все зависит только от нашего внутреннего настроя. «Счастливой» можно сделать любую примету и убедить себя, что это только к лучшему! По такому правилу живет и майор Владимир Порхомцев!

Фирменная примета есть у российских космонавтов. Знаменитый конструктор, который родился как раз 16 марта, Сергей Королев после нескольких неудачных запусков техники в понедельник посчитал тяжелый день плохим знаком. Традиция сохранилась и по сей день – по понедельникам у космонавтов выходной!

Конечно, все суеверия проверены годами нелегкой службы. И если приметы успокаивают на работе, это нормально. Главное – рассуждать здраво и действовать обдумано. Но все же увлекаться суевериями и делать их своими оберегами не стоит, мы сами хозяева своей судьбы, возлагать всю ответственность на черного кота, нервничать и настраивать себя на беду, не стоит.