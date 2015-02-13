Как встретить свою вторую половинку? Полезные советы от «Купидонов»

Говорят, одиноких людей чаще всего встречают в больших городах. Согласитесь: это странно. Если вы находитесь в активном поиске любви, оглянитесь по сторонам. Буквально: ожидая трамвай на остановке, стреляйте глазами. Ваш взгляд обязательно на ком-то зацепится. Простое правило: будьте искренними и естественными. И вам непременно ответят взаимностью.

Для успешной встречи потенциального партнёра по жизни кафе подойдёт как нельзя кстати. Прямые ароматы, приятная музыка, отличная обстановка. Будьте смелее. Но вот с оригинальностью не торопитесь. Классика - беспроигрышный вариант.

И пусть многие говорят, что нельзя смешивать работу с личной жизнью, в любовных делах все средства хороши. Помните правило: чрезмерная напористость и наглость только понизит ваши шансы на создание «любовного коктейля».

А вот чтобы «сладкий напиток любви» не превратился в «горькое зелье», следует осторожно отнестись к так называемым «услугам любви». Тёмные услуги любви - любви вам не советчики. И что бы они там ни заговаривали, - сердцу не прикажешь.

Сердцу, может, и не прикажешь, а вот своему отражению в зеркале - ещё как! А как это? Всё очень просто: говорят, что пока себя не полюбишь, никто тебя не полюбит. И ведь правда! Это действует!