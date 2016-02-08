Простые правила пользования услугой такси

Такси. Самый удобный и быстрый вид городского транспорта. Чтобы ваша поездка была приятной и комфортной, достаточно освоить несколько правил: безопасность, время, тариф, комфорт. Вот какими критериями нужно руководствоваться при выборе определённой службы.
Мы доверяем им свою жизнь. Поэтому садясь в машину, не стесняйтесь осмотреть салон автомобиля и внешний вид водителя.
К сожалению, многие такси не могут похвастаться наличием такого важного агрегата, как таксонометр. Это, в свою очередь, является нарушением.
Пассажир, пристегнитесь! Этим вы не только обезопасите себя, но и оградите автомобилиста от неприятностей с ГАИ.
Во время поездки пассажир обязан вести себя адекватно. Помните, что водитель имеет право отказать вам в услуге.
За доставку пассажир обязан заплатить. Помимо кассового аппарата, наличной формы расчета автомобили такси должны быть оборудованы терминалом для безналичного обслуживания. Если в автомобиле не предусмотрены варианты расчета, оплата за услугу, может не производиться.
Есть и случаи, когда водитель отказывается предоставлять чек. Чек – свидетельство об оказанной услуге. Нет чека – нет расчета.
Знание этих простых правил позволит вам с комфортом добраться до нужного места.