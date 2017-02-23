Игре «Удача в придачу!» исполняется год! 6 квартир в Минске, 60 автомобилей и денежные призы на сумму $2,5 млн – вот такие восхитительные призы за этот год подарил своим покупателям «Евроопт». Количество победителей превысило 112 тыс. человек – а это, по сути, целый город счастливых белорусов! Но птица счастья – удача, только разминает крылья!

25 февраля своих обладателей найдут более 30 тыс. денежных призов, великолепная тройка Hyundai Сreta – это уже 61,62 и 63 автомобили разыгрываемые «Еврооптом» и, главное, – 7 квартира в престижном жилом комплексе «Маяк Минска» около Национальной библиотеки! Успейте сделать покупки в «Евроопте», «Е-доставке» или «ГиперМолле» до их закрытия в пятницу, чтобы принять участие в фантастически щедром розыгрыше призов! Присоединиться к празднику сможет вся Беларусь благодаря прямой трансляции на сайтах evroopt.by и belta.by, а также на телеканалах ОНТ и «НТВ-Беларусь». Отметить день рождения народной игры соберутся звезды, которые определяли победителей в самых первых турах, и сами везунчики, которым встреча с удачей в «Евроопте» помогла исполнить заветную мечту! Это будет незабываемо!

Участники игры, которые благодаря «Евроопту» уже стали новоселами, вовсю хозяйничают в своих «квартирах удачи». Главной героиней 26-го тура стала Светлана Мирошникова из Полоцка – именно ей посчастливилось выиграть стильную квартиру на 16-м этаже в престижном жилом комплексе «Маяк Минска» у Национальной библиотеки. Что символично, столичные апартаменты достались молодой семье прямо ко Дню влюбленных. Вот такой щедрый подарок от «Евроопта»!

Стать следующим новоселом столичной квартиры от «Евроопта» мечтает каждый белорус без исключения!

А встретиться с удачей очень просто! Отправляйтесь за покупками в «Евроопт», заказывайте необходимые товары в «Е-доставке» и «ГиперМолле», включайте в покупку любой «товар удачи», и выигрывайте фантастические призы! Товары удачи» 27-го тура – шоколад Nestle, чай «Лисма», продукция ARKO, снеки Maretti, продукция «Сладонеж» и кофе Cafe Primero.

Кстати, интернет-гипермаркет «ГиперМолл» уже обеспечивает доставку заказов во все населенные пункты страны, в которых проживают более 2 тыс. человек! Шансы на победу есть абсолютно у всех! Удача в каждом магазине «Евроопт»!







