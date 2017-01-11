Как не замёрзнуть зимой? Несколько простых правил

Правило №1 мерзнущего: ни шагу из дома, плотно не поев! Ведь голодный организм – ослабленный организм, и мёрзнет он куда быстрее. Чтобы сохранить тепло и боевой дух, начинайте день с горячей, калорийной еды. Порция тёплой каши: гречневой или рисовой, например, с мёдом будет очень даже кстати. Овощи – тоже хорошо, но мясо зимой куда полезнее.

Правило №2: напитки. «Горячительные» – зимой не самый лучший вариант! Дело в том, что алкоголь на холоде может согреть лишь ненадолго, а после этого организм стремительно начнет терять тепло.

Не согреет в мороз и чашка кофе. Лучше пить чай: травяной, с имбирем, лимоном, а также горячий шоколад.

Правило №3. В мороз не рекомендуют носить украшения. Любые: и золотые, и серебряные, и кольца, и сережки, и даже очки. К тому же кольца на пальцах затрудняют нормальную циркуляцию крови.

Правило №4. Расслабьтесь.

На морозе мы инстинктивно съеживаемся и скукоживаемся, а следует, наоборот, расслабить мышцы и расправить плечи – станет теплее.

Ну, а, если вы уже «битый час» ждете общественный транспорт на морозе и согреться не получается – самое время размяться.

Правило №5. Многослойная одежда отлично сохраняет тепло – лучше надеть несколько слоев сравнительно легкой одежды из натуральных тканей, чем одну теплую. Одежда и обувь не должны быть тесными.

Термобелье – в холода то, что надо. А для тех, кто замерзает не только на улице, но и в помещениях, американские специалисты разработали USB-перчатки с разъемом, как у флешки специально для офисных мерзляков. На вид обычные вязаные перчатки без пальцев, но от них отходит провод. Подключаешь к компьютеру, и через пять минут перчатки нагреваются до 46 градусов! Кстати уже есть и USB-тапочки.

Пока до нас эти современные ноу-хау еще не добрались мы поинтересовались у минчан, какими способами они согреваются этой зимой.

Ученые давно выяснили, что человек, чувствующий себя одиноким, замерзает быстрее. Существует и обратная зависимость: стоит посмотреть на фото любимого, представить семью или друзей, сразу чувствуешь прилив тепла. Еще эффективнее – объятия. Прижимайтесь к любимым почаще и согревайте друг друга.