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Яблочный Спас: Преображение Господне празднуют православные верующие 19 августа

19 августа 2016 10:08
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Одним из любимейших народных праздников, когда, наконец, можно испробовать свежее яблочко и приготовить вкусный пирог – яблочный спас отмечают сегодня, 19 августа.

По православному канону Спас совпадает с праздником «Преображение Господне» По Второму Спасу крестьяне безошибочно определяли прогноз погоды. Например, считалось, что после Преображения Господня, и сама природа преображается, да и ночи стоят уже холодные.

В день этого чудесного Преображения в народе сложилась традиция освещать в церквях яблоки. Она была установлена ещё в Иерусалиме в начале 20 века. До 19 августа есть эти фрукты не желательно. Они считались грешными плодами. Освещённые же, напротив, – особенным целебным лакомством.

# Фотофакт # Церковные праздники # Алесь Белый

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