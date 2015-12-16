Гороскоп для Близнецов на 2016 год от композитора, продюсера Святослава Позняка

Творческие натуры! Чрезвычайно сообразительны, общительны и неординарны – Близнецы!

А звезды предсказывают:

Год испытаний и непростых решений. Хороший совет Близнецам – держите рот на замке – в этом году из-за вашего злословия легко потерять друзей. А, если же свою коммуникабельность направить в нужное русло, то успех на любом поприще гарантирован.

Начало 2016 года для Близнеца обещает быть спокойным – полная гармония с близкими и друзьями. В семье тишь да гладь. Осторожность и внимание стоит проявлять одиноким Близнецам. Красная Обезьяна, символ года, будет постоянно провоцировать этот знак пуститься во все тяжкие. Вы будете заводить отношения, которые продлятся совсем недолго, но никакого сожаления на этот счет не испытаете.

Хорошее время для ведения бизнеса, практически никаких рисков. Смело можно открывать новые проекты и работать сразу по нескольким направлениям. Если поступят серьезные предложения занять новый пост или сменить сферу деятельности – обязательно соглашайтесь! Это ваш час. Самая главная задача на этот период – правильно распределить свое время, ведь такой напряженный ритм может сказаться негативно на общем самочувствии и настроении.

Весьма велика вероятность нервных перегрузок и стрессов. Это может привести к депрессивному состоянию и полному упадку сил. Поэтому находите возможность чаще отдыхать и расслабляться. А тем, кто грезит морем и пальмами, можно не сомневаться – всё это 2016-м году будет и в большом количестве!