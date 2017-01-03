Фейсфитнес – уникальная гимнастика для мышц лица

После Нового года ваше лицо выглядит уставшим? Самое время преобразиться! А поможет в этом фейсфитнес.

Чтобы кожа была подтянутой, скулы высокими, щеки упругими, не обязательно посещать дорогие салоны красоты. Достаточно правильно тренировать мышцы лица.

Фейсфитнес – это специальная система упражнений для мышц лица. Хотите быть неотразимой в любом возрасте? Тогда слушайте и запоминайте! А лучше повторяйте за нами!

Перед тренировкой, обязательно нужно сделать небольшую разминку.

Иногда невооруженному глазу незаметно, как происходит разминка. Но мышцы то работают!

Каждое упражнение следует повторять несколько раз. И лишь тщательно размявшись, можно приступить к самому интересному!

Со стороны некоторые упражнения из фейсфитнеса кажутся смешными. Но они весьма эффективны. Главное, выполнять все правильно и с хорошим настроением.

На первых тренировках что-то может и не получиться. Но со временем навык нарабатывается. Главное, быть упорным и тогда все обязательно получится!

В фейсфитнесе, как и в тренировках тела, следует заниматься регулярно и не бросать начатое на полпути. 10-15 минут занятий 3 раза в неделю будет вполне достаточным, чтобы через месяц увидеть в зеркале долгожданный результат.

Заниматься фейсфитнесом можно в любом возрасте. Но чем раньше начать тренироваться, тем меньше впоследствии будет проблем с возрастными изменениями на лице. Будьте прекрасны!