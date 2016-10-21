Домашние рецепты и секреты приготовления пиццы

Разбудим с утра пораньше своих любимых ароматом пиццы. Домашние рецепты и секреты приготовления специально для вас.

Оказывается, прототип пиццы был ещё у древних греков и римлян, когда они готовили блюда на кусочках хлеба. А в 1622 году, когда в Неаполь ввезли помидоры, появился прообраз классической итальянской пиццы.

В 17 веке и вовсе зародилась профессия пиццайоло. Так называли людей, готовящих пиццу для итальянских крестьян.

Национальное итальянское блюдо в виде круглой открытой лепёшки стало хитом по всему миру.