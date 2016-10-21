Прямой эфир

Домашние рецепты и секреты приготовления пиццы

21 октября 2016 08:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Разбудим с утра пораньше своих любимых ароматом пиццы. Домашние рецепты и секреты приготовления специально для вас.

Оказывается, прототип пиццы был ещё у древних греков и римлян, когда они готовили блюда на кусочках хлеба. А в 1622 году, когда в Неаполь ввезли помидоры, появился прообраз классической итальянской пиццы.

В 17 веке и вовсе зародилась профессия пиццайоло. Так называли людей, готовящих пиццу для итальянских крестьян.

Национальное итальянское блюдо в виде круглой открытой лепёшки стало хитом по всему миру.

# Рецепты # Фотофакт # Лиза Пищикова # Анастасия Макеева

Другие новости рубрики

Все новости
Почему многие попадают под влияние рекламы, приобретая то, в чем не нуждаются?
20 октября 2016 08:21

Почему многие попадают под влияние рекламы, приобретая то, в чем не нуждаются?

«Коричневое золото»: полезные свойства какао для организма человека
19 октября 2016 08:40

«Коричневое золото»: полезные свойства какао для организма человека

Как появились современные зонты?
18 октября 2016 10:06

Как появились современные зонты?