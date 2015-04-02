Что такое домашние прозвища и как они влияют на нашу жизнь?

С самого детства родители и друзья ищут для на с ласковые имена и прозвища. Ты еще не родился, а мама называет тебя «малышом», «шалуном» или «принцессой», а папа и вовсе - «маленьким футболистом»

Корни прозвищ уходят далеко в прошлое. Еще при дворе русским императоров были популярны так называемые «прозвания». Например, император Николай I называл свою жену «птичкой», а великая княгиня Мария Александровна для домашних и вовсе была «утка» из-за своей неуклюжей и нелепой походки.

Что касается наших дней, то нынче популярно стало называть друзей не по имени, и даже не по отчеству, а по фамилии.

Не все знают, но имя - тоже кличка. «Клич» - мы зовём, призываем. Происхождение имени, если брать со старославянского, идет со слова «им» - иметь, владеть.

Домашнее имя, которое нам дают родители или родные, воплощает в себе все надежды и ожидания, которые семья возлагает на свое чадо.