Не остаться «апрельскими дураками». Как шутят белорусские звёзды?

Во Франции дети приклеивают бумажных рыбок на спину своих друзей. В Америке пользуются популярностью безобидные шутки что-то вроде «у тебя развязался шнурок». Частенько в этот день студенты переводят часы у своих коллег по комнате. Интересно, а как шутят наши белорусские звёзды?

Версий откуда появился столь необычный праздник много. Самая распространенная из них - что до второй половины 18 века Новый год начинался в конце марта. С переходом на вегетарианский календарь многие продолжали праздновать его. Многие смеялись и подшучивали над ними, называя, «апрельскими дураками»...