Боремся с вредителями и болезнями садов и огородов

Борьба с вредителями сада и огорода - важная задача для каждого дачника. Погода этим летом выдалась сложной для выращивания овощных культур: то засуха, то излишняя влажность. Но для многих вредителей такие условия просто райские. Особенно для паутинного клеща, который стал в нынешнем дачном сезоне настоящим бичом для тепличных культур. Чтобы с ним бороться, понадобится целый комплекс мер. Среди них -своевременная уборка с грядок сорняков, на которых часто обитают клещи. Теплицам с огурцами необходимо поддерживать высокую влажность. Помогут и специальные препараты против паутинного клеща.

Если ваш участок в последнее время напоминает место после «бомбежки», пора объявлять войну кротам. А эти существа очень чувствительны к неприятным запахам. К примеру, можно положить чеснок и засыпать дёготь. Также помогут и ультразвуковые и шумовые отпугиватели.