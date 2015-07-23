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Боремся с вредителями и болезнями садов и огородов

23 июля 2015 09:02
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Борьба с вредителями сада и огорода - важная задача для каждого дачника. Погода этим летом выдалась сложной для выращивания овощных культур: то засуха, то излишняя влажность. Но для многих вредителей такие условия просто райские. Особенно для паутинного клеща, который стал в нынешнем дачном сезоне настоящим бичом для тепличных культур. Чтобы с ним бороться, понадобится целый комплекс мер. Среди них -своевременная уборка с грядок сорняков, на которых часто обитают клещи. Теплицам с огурцами необходимо поддерживать высокую влажность. Помогут и специальные препараты против паутинного клеща.

Если ваш участок в последнее время напоминает место после «бомбежки», пора объявлять войну кротам.  А эти существа очень чувствительны к неприятным запахам.  К примеру, можно положить чеснок и засыпать дёготь. Также помогут и ультразвуковые и шумовые отпугиватели.

# Растения и цветы # Фотофакт # Диана Галех # Полезные советы # Мечеслав Степуро

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