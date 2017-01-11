Белокрылые хранители верности: насколько изменились образ жизни и среда обитания лебедей?

Сквозь летние сумерки парка

По краю искусственных вод

Красавица, дева, дикарка –

Высокая лебедь плывёт…

Головка ее шелковиста,

И мантия снега белей,

И дивные два аметиста

Мерцают в глазницах у ней.

Так описывал лебедя в первой половине 20-ого века Николай Заболоцкий. С того времени в жизни этих величественных птиц многое изменилось. Они уже не улетают на юг, а тяжёлые времена, когда численность лебедей была под угрозой, давно позади.

Образ лебедя с лёгкостью можно отыскать в легендах, сказках, песнях и загадках наших предков . Лебедь в белорусском фольклоре – это символ любовной верности, внешней привлекательности, чистоты и святости. Также эту птицу связывают с водным царством. По легенде, лебедь, с остальными птицами, участвовал в сотворении мира.

В народных сказках лебедь часто перевоплощается в молодую красавицу. Для белорусских песен характерно выражение гуси-лебеди.

Белокрылые хранители верности издавна были перелётными птицами. Однако сейчас многие остаются на зиму в больших городах.

Эта лебединая пара гнездится на реке Свислочь в Лошицком парке каждый год. Горожане с удовольствием общаются с пернатыми красавцами. Кстати , в подкормке лебеди не нуждаются.

Улетали лебеди

С севера на юг.

И теряли лебеди

Белый-белый пух.

То ли пух лебяжий

В воздухе блестит,

То ли в окна наши

Белый снег летит?