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Белокрылые хранители верности: насколько изменились образ жизни и среда обитания лебедей?

11 января 2017 09:18
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Сквозь летние сумерки парка
По краю искусственных вод
Красавица, дева, дикарка –
Высокая лебедь плывёт…
Головка ее шелковиста,
И мантия снега белей,
И дивные два аметиста
Мерцают в глазницах у ней.

Так описывал лебедя в первой половине 20-ого века Николай Заболоцкий. С того времени в жизни этих величественных птиц многое изменилось. Они уже не улетают на юг, а тяжёлые времена, когда численность лебедей была под угрозой, давно позади.

Образ лебедя с лёгкостью можно отыскать в легендах, сказках, песнях и загадках наших предков . Лебедь в белорусском фольклоре – это символ любовной верности, внешней привлекательности, чистоты и святости. Также эту птицу связывают с водным царством. По легенде, лебедь, с остальными птицами, участвовал в сотворении мира.

В народных сказках лебедь часто перевоплощается в молодую красавицу.  Для белорусских песен характерно выражение гуси-лебеди.

Белокрылые хранители верности издавна были перелётными птицами. Однако сейчас многие остаются на зиму в больших городах.

Эта лебединая пара гнездится на реке Свислочь в Лошицком парке каждый год. Горожане с удовольствием общаются с пернатыми красавцами. Кстати , в подкормке лебеди не нуждаются.

Улетали лебеди
С севера на юг.
И теряли лебеди
Белый-белый пух.
То ли пух лебяжий
В воздухе блестит,
То ли в окна наши
Белый снег летит?

# Человек и животные # Фотофакт # Руслан Шайкин # Янина Гриневич

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