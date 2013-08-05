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Барефутеры - люди которые ходят босиком!

05 августа 2013 11:08
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Когда выглядывает первое солнце,  даже если на улице еще холодно, появляются они - барефутеры. Это не любители покушать фастфуд в барах, это люди, для которых прогулки босиком - целая философия.

Барефутинг зародился в Новой Зеланидии, потом укрепился в США, а оттуда знакомство с этим новым течением распространилось на Европу. В Беларуси о барефутерах мало кто знает. Однако у нас таких необычных пешеходов не один десяток. Об этих людях и о тонкостях идеологии рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

# Субкультуры

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