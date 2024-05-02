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Баскетболисты сборной Беларуси U15 провели вторую игру на Кубке Победы в Бишкеке

02 мая 2024 14:08
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Баскетболисты юношеской сборной Беларуси до 15 лет провели второй поединок на международном турнире Кубок Победы, который принимает Бишкек, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Баскетболисты сборной Беларуси U15 провели вторую игру на Кубке Победы в Бишкеке-1

Дружина Андрея Клемезя выиграла у юношеской команды Санкт-Петербурга – 73:39. В первом матче наши ребята разгромили сборную Казахстана – 98:27. 3 мая соперником белорусов станет клубная команда «Вайт Фокс» из Узбекистана.

# Баскетбол

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