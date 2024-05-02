Баскетболисты сборной Беларуси U15 провели вторую игру на Кубке Победы в Бишкеке

Баскетболисты юношеской сборной Беларуси до 15 лет провели второй поединок на международном турнире Кубок Победы, который принимает Бишкек, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Баскетболисты юношеской сборной Беларуси до 15 лет провели второй поединок на международном турнире Кубок Победы, который принимает Бишкек, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Дружина Андрея Клемезя выиграла у юношеской команды Санкт-Петербурга – 73:39. В первом матче наши ребята разгромили сборную Казахстана – 98:27. 3 мая соперником белорусов станет клубная команда «Вайт Фокс» из Узбекистана.