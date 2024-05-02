В Астане стартует международный турнир по хоккею

В Астане стартует международный турнир Qazaqstan Hockey Open. Участие в соревнованиях принимают сборная хозяев, команды Беларуси и «России 25». Наша дружина под руководством Дмитрия Квартальнова продолжает подготовку к первому матчу, который состоится завтра, 3 мая, против сборной Казахстана, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Арсений Ковгореня, нападающий сборной Беларуси по хоккею:

Хорошую тренировку провели, быструю, интенсивную, поэтому вошел в ритм быстро, готовлюсь к турниру. Очень рад здесь оказаться, тем более с братом. Я к этому шел, работаю каждый день и хочу доказать, что это не зря. Показать себя и свою работу.