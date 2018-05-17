Зрители придут на стадион увидеть легенду футбола. Анатолий Байдачный о контракте Марадоны

Новости Беларуси. Одной из главных новостей последнего времени стало подписание 3-летнего контракта брестского «Динамо» с Диего Марадоной.

По словам спортивных аналитиков, легендарный аргентинский футболист поможет популяризовать футбол в Беларуси.

Как отметил экс-главный тренер сборной Беларуси по футболу Анатолий Байдачный, больше людей будут приходить на стадион для встречи с Марадоной. Это очень хорошо. По словам Байдачного, те, кто пригласил аргентинца в страну, сделали хорошее дело для всего белорусского футбола.

Анатолий Байдачный:

В наше скучноватое футбольное болото будет внесено разнообразие – приезд одного из лучших игроков мира за всю историю существования футбола. Первые матчи можно даже не писать, с кем играет «Брест», а писать, что состоится встреча с Марадоной.