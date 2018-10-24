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Золото и бронзу завоевали белорусы на юниорском ЧЕ в Польше

24 октября 2018 09:30
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Новости Беларуси. В Польше продолжается юниорский чемпионат Европы по тяжелой атлетике, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Золото и бронзу завоевали белорусы на юниорском ЧЕ в Польше -1

Очередной день соревнований принес белорусской команде еще две награды. Золотую медаль в копилку нашей сборной принес Игорь Лозко. В рывке наш спортсмен показал результат 145 килограммов. А в толчке белорус сумел покорить в вес в 182 килограмма. Как итог – первое место в категории до 77 килограммов.

Бронзу в весе до 63 килограммов завоевала Сюзанна Володько. За три дня турнира в активе нашей сборной уже пять медалей. Напомним, что ранее призерами соревнований становились: Геннадий Лаптев, Дарья Тевелева и Людмила Псыщаница.

# Тяжелая атлетика # Фотофакт

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