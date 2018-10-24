Золото и бронзу завоевали белорусы на юниорском ЧЕ в Польше

Очередной день соревнований принес белорусской команде еще две награды. Золотую медаль в копилку нашей сборной принес Игорь Лозко. В рывке наш спортсмен показал результат 145 килограммов. А в толчке белорус сумел покорить в вес в 182 килограмма. Как итог – первое место в категории до 77 килограммов.

Бронзу в весе до 63 килограммов завоевала Сюзанна Володько. За три дня турнира в активе нашей сборной уже пять медалей. Напомним, что ранее призерами соревнований становились: Геннадий Лаптев, Дарья Тевелева и Людмила Псыщаница.