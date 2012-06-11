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Золото и бронзу белорусские гимнасты завоевали в Бельгии

11 июня 2012 14:00
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Новости Беларуси. В бельгийском Генте медали международного турнира «Челлендж кап» разыграли представители спортивной гимнастики.

На счету у белорусских спортсменов золото и бронза. Не знала равных Алина Сотникова. Она поднялась на верхнюю ступень пьедестала по итогам финала в опорном прыжке. А Александр Царевич неплохо выступил на перекладине, удостоившись от судей третьей суммой баллов.

Также заслуживает упоминания высокое четвертое место Дмитрия Баркалова в вольных упражнениях, сообщили в программе «СТВ-спорт».

# Гимнастика

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