Ставки на Евро-2012 у белорусских букмекеров доходят до миллиона рублей

Новости Беларуси. Ветераны и признанные звезды белорусского и тогда еще советского футбола со своими фаворитами Евро-2012 уже определились.

Юрий Пунтус, бывший тренер сборной Республики Беларусь по футболу:

Болеть я буду за Россию А симпатии — может, не симпатии, а предположения, кто будет бороться за самые высокие места — это не одна-две команды, а перечень: Испания, Голландия, Франция.

Специально к турниру страны-соседи и Беларусь организовали дополнительные маршруты поездов и автобусов. Этой ночью по территории Беларуси проследовал поезд с российской группой поддержки, направляющейся в Польшу. Специально к чемпионату Европы Всероссийское объединение болельщиков обеспечило пассажирам бесплатные билеты на проезд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот состав объединил 350 человек из 20 регионов России.

Антон Ена, помощник заместителя генерального директора ОАО «Федеральная пассажирская компания» (Россия):

У нас представлены в этом поезде порядка 20 регионов страны. Это и Центральная Россия, люди из Поволжья едут, с Кавказа. Все они, конечно, болеют за разные клубы, но сейчас мы все объединились, чтобы поехать. Люди позитивно настроены, они поют песни, у нас тут есть несколько гитаристов.

Болельщики:

Очень красиво, очень много зелени. В Минске очень хороший и доброжелательный народ.

Очень похоже на Россию. Замечаем, что почти родная страна. По дороге ехали и видели довольно большое количество стадионов, что очень важно.

Когда представился шанс поехать на Евро, мы сразу взяли отпуска, купили билеты на чемпионат.

Большой футбол добавил работы и белорусским пограничникам. Количество болельщиков, следующих через нашу страну в Польшу и Украину, измеряется десятками тысяч. Это примерно 500 автобусов в сутки. Из-за такого ажиотажа некоторые страны Евросоюза, такие как Чехия и Германия даже вернули на свои государственные рубежи пограничный контроль. В авральном режиме в эти дни работают все без исключения.

По предварительным подсчетам доход УЕФА от проведения чемпионата превысит миллиард евро. В этой сумме всё: и билеты, и трансляции игр и, конечно, продажа сувениров.

Свою выгоду намерены извлечь и букмекеры. Прием ставок пополнит их карманы минимум на 25 миллионов евро.

Денис Хрипач, специалист букмекерского центра:

Идут ставки в 30, 100, 200 тысяч. Доходит до миллиона. Ажиотаж поднимается — большее количество ставок, больше игроков, наплывы ждём колласальные.

С началом турнира к очередям на границах и у букмекерских контор добавится и торговый бум у перекупщиков — правда, цены на билеты у них почти в 6 раз выше официальных.