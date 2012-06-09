К Евро-2012 киевские гостиницы загнули такие цены, что болельщики предпочли кемпинги и хостелы

Новости Украины. После 4-х лет подготовки Киев даёт старт турниру с размахом. Официальная фанзона Киева растянулась на весь центр столицы – от «Майдана Незалежності» до конца Крещатика. Одновременно смотреть матч здесь смогут до 90 тысяч болельщиков, сообщили в программе «Картина мира» на РТР-Беларусь.

Иностранных болельщиков могло быть еще больше, но предприимчивые украинцы решили заработать на «Евро-2012» по-максимуму. Цены в гостиницах взлетели в несколько раз. Потому из 16 сборных Евро-2012 в Украине решили базироваться только сами хозяева турнира, шведы и французы. Остальные предпочли остановиться в Польше. Там жить в два раза дешевле.

Бойкотируя подъем цен в гостиницах, европейцы ринулись в хостелы. Для неприхотливых футбольных болельщиков сервис здесь приемлем и цена не кусается — в среднем 20-30 евро в сутки. Привлекательны хостелы для европейцев и общими интересами постояльцев. Здесь уживаются болельщики разных сборных.

Многие европейцы и вовсе из «номеров» ушли в чисто поле. Нехарактерные для Украины кемпинги разрослись по всей стране. Опыт новый, и не всегда удачный. Киевский палаточный городок на «Трухановом острове», предназначенный для 5 тысяч шведов, чуть не ушел под воду. Восстанавливать его пришлось в последний день.

Кроме канализации и электричества, в кемпинге есть санузлы, рестораны и прачечная. Сейчас организаторы готовят дополнительные площадки — желающих отдохнуть дикарем оказалось больше планируемого.

Повторять ошибки владельцев гостиниц, рестораторы не стали. Цены в кафешках Киева выросли незначительно. Все заняли выжидательную позицию — а будет ли обещанный наплыв туристов. До того рестораторы скупятся даже на растяжки с логотипом «Евро». Ждать ли дивидендов?

Экономят не все рестораны. Заведения с именем на атмосферу чемпионата все же потратились. Кроме фирменного украинского борща удивлять будут в стиле евро. Футбольная символика везде — даже на лицах. Специально привезенный эксклюзивный мяч с подписями знаменитых игроков выставили на всеобщее обозрение, хотя таких — всего несколько в мире, и звезд на открытие «Евро-2012» к себе на вечеринку пригласили.

Но для этого успеть нужно еще многое: собрать палатки в фан-зоне, залатать дыры в асфальте и доложить плитку на Крещатике. О 100%-ной готовности тут говорят давно, но пока только говорят. Киевляне даже разделились на два лагеря — тех, кто доволен подготовкой и болеет за Украину и тех, кто от «Евро-2012» уже изрядно устал.

Чемпионата в Киеве могло и не быть. Он все время был под угрозой срыва. Европейские политики всячески пытались отобрать соревнование. Да и саму страну будоражило: скандалы разгорались и вокруг возведения спортивных объектов, и по «делу Тимошенко». Обсуждая «языковой закон» депутаты и вовсе подрались. Даже за день до открытия «Евро-2012» на Крещатике прошел митинг обделенных зарплатой строителей.