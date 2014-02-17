«Золотая» Дарья Домрачева: лучшей биатлонистке мира Александр Лукашенко присвоил Героя Беларуси!

Новости Беларуси. И снова сенсация! Дарья Домрачева в очередной раз подарила феерический праздник нашим болельщикам. Биатлонистка принесла очередную золотую медаль в копилку сборной и стала трижды олимпийской чемпионкой.

Гонка масс-старт. Преимущество королевы биатлона было очевидно на первых же километрах. И нашей «ракете» не было равных.

Уверенно и ровно она прошла всю трассу, допустив всего один позволительный промах на последнем рубеже. Несмотря на все усилия соперниц, наша "золотая" Даша привезла второму месту более 20 секунд. Уже во время цветочной церемонии Даша только качала головой и вместе с ней вся Беларусь в эти секунды только осмысливала произошедшее. До этого момента в суверенной истории нашей республики трехкратных олимпийских чемпионов у нас не было! Равно как и за мировую историю биатлона — нет ни одной спортсменки, которая бы выиграла на одной олимпиаде 3 золотых медали! Даша — история не только белорусского спорта, но и мирового, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Макей на телефонной связи из Сочи:

И Вас, и болельщиков с очередной медалью! Скажу я вам, судя по тем отзывам, которые мы слышим здесь каждый день с момента первого золотого триумфа Домрачевой, все уверены в том, что белорусы с биатлонной трассы уйдут только через пьедестал. После первого огневого рубежа, отстрелявшись чисто, Домрачева ушла четвертой, но затем серьезно прибавила, еще до второй стрельбы захватила лидерство и уже до конца гонки первую позицию никому не отдавала. Вторая лежка — чисто, третья стрельба на ноль, промах на четвертом рубеже уже не мог изменить судьбу нашей золотой медали. Финишировала белорусская «ракета» с преимуществом в 20,2 секунды перед чешкой Соукаловой. Надежда Скардино всю гонку провела во втором десятке и в итоге с двумя штрафными кругами прибыла на финиш 16. Хочется добавить, сегодня был сложный день. Погода здесь менялась каждые полчаса, весь день был сильный туман. Очередное золото подтвердило — вся команда сработала на отлично.

За подвиг, совершенный Дарьей Домрачевой, Президент Александр Лукашенко принял решение присвоить ей звание Героя Беларуси.

"Дорогая Даша!

Это грандиозный успех! Ты просто молодец! Вся Беларусь в восторге от твоей новой победы.

Завоевав звание трехкратной олимпийской чемпионки, ты совершила подвиг.

История современности не знает подобных случаев. В нашем Отечестве подвиги чтят особо.

От всей души поздравляем тебя с присвоением высшей награды Родины - званием "Герой Беларуси".

Счастья, здоровья и удачи!" - говорится в поздравительной телеграмме.

Поздравления Дарье Домрачевой приходят со всех уголков нашей страны. Самые теплые слова глубокой благодарности и признательности за ее великий спортивный подвиг выражают бизнесмены и директора крупных предприятий.

Владимир Король, директор предприятия:

Поздравляю ее с таким подарком стране. Это пример целеустремленности. Идти до конца и показывать так, что цель можно достигнуть. Даже ту, которую вроде бы невозможно теоретически представить. Всего самого-самого хорошего!

Александр Мошенский, директор предприятия:

Когда прочитал новость о том, что присвоили звание Героя, то есть я скажу, что появилась еще раз гордость за то, что у нас людей оценивают по заслугам. Конечно достойна, потому что так, как она заявила на весь мир и то, что она сделала для Беларуси - это и есть пример того, каким должен быть герой Беларуси. Очень рады! Рады и за Дашу, рады и за Антона, рады за Аллу, рады за Надежду. Рады за всех тех, кто сумел достойно себя проявить, выступить на Олимпиаде. По-человечески рады.

К чествованиям королевы биатлона присоединяются и их швейцарские коллеги.

Петер Йенельтен, вице-президент группы компаний (Швейшария):

От всего сердца хотел бы поздравить Дарью Домрачеву с ее трехкратной победой. Это замечательный результат для Беларуси. Она показала невероятную выносливость. И от всей души ее поздравляю. Она молодец!

Золотые руки кардиохирургии, известный белорусский врач Юрий Островский, несмотря на свою профессиональную занятость специально выкроил время, чтобы посмотреть Дашину гонку. Триумфальный финиш покорил сердце доктора.

Юрий Островский, заведующий лабораторией хирургии сердца РНПЦ «Кардиология»:

Первая женщина, которая завоевала три олимпийских медали за одну Олимпиаду. Это, конечно, очень-очень серьезный прорыв. Спорт - это такая маленькая война, наверное, все же за обладание лучшим званием, лучшими достижениями. Я так думаю, с таким олимпийским успехом, с таким продвижением, наверное, страны, спорта страны, она абсолютно достойна звания Героя.

Победа Домрачевой переместила Беларусь на 8 место в медальном зачете. Сейчас мы опережаем такие страны, как Польша, Китай, Франция.

Триумф Дарьи Домрачевой не оставил равнодушным ни одного белоруса. Не удивительно, ведь за всю историю женского биатлона ни на одной Олимпиаде никто не добивался такого результата. Равно, как и за историю суверенной Беларуси такого трехкратного триумфа не было никогда.

Масс-старт – зрелищная дисциплина, она появилась в биатлонной программе недавно. На Олимпийских играх женщины разыграли медали всего в третий раз. В гонке с общим стартом приняли участие две белоруски – Дарья Домрачева и Надежда Скардино. В предстартовых раскладах лидер нашей сборной считалась фаворитом. Судя по предыдущим гонкам, в Сочи по скорости тягаться с Дарьей могли лишь две биатлонистки – финка Кайза Макарайнен и чешка Габриэла Соукалова. Другое дело, как будут обстоять дела у Домрачевой со стрельбой? Туман, из-за которого отложили, а затем перенесли аналогичную мужскую гонку, вызывал тревогу. Однако к вечеру на комплексе «Лаура» установилась неплохая видимость. Это значило, что элемент случайности сведен к минимуму. Медали должны достаться сильнейшим. Покинув первый огневой рубеж, Дарья стала набирать ход и вышла в лидеры. После отметки «3 и 4 десятых километра» первого места она не уступала уже никому. Две стрельбы лежа и одну из положения стоя белоруска уверенно прошла на ноль. Ближайшая преследовательница Габриэла Соукалова отставала на два десятка секунд. Кульминация наступила на последнем огневом рубеже. Один патрон не достиг цели, однако такую же ошибку совершила и чешская биатлонистка. Это значило, что погони можно не опасаться. Домрачева первой пересекла финишную черту – снова блистальная виктория белоруски.

Ранее лишь четырем спортсменкам удавалось выиграть три или больше золотых наград на одной зимней Олимпиаде. Это конькобежки Лидия Скобликова (СССР) и Ивонн ван Геннип (Голландия), лыжная гонщица Марья-Лииса Кирвесниеми и горнолыжница Яница Костелич (Хорватия).

В биатлоне по числу золотых олимпийских медалей Домрачева сравнялась с немкой Кати Вильхельм. Тем не менее, белоруска записала на свое имя уникальное достижение: никто из биатлонистка в рамках одних Игр не занимал больше двух первых мест.

Победу олимпийской богини во многих городах нашей страны отмечают весьма оригинальным способом. Так, например, студент одного из гомельских ВУЗов Николай Седельник исполнил гимн чемпионке.

Жители Беларуси:

Семьями постоянно смотрим, болеем за наших, очень переживаем, особенно за Дашу. Наверное, самый опасный момент на стрельбе, конечно же, финишная прямая.

Я думаю, многие болеют, очень гордимся за нашу страну и за наших спортсменов.

Очень приятно, что наши девочки занимают высокие места на пьедестале, очень за них рады, переживаем. Желаем им добра, здоровья, чтобы они в дальнейшем нас радовали.

Ну, а в Витебске многие остались на работе подольше, чтобы не пропустить по дороге домой забег биатлонистки. И оказались правы, ведь он — исторический.

Фиргалст Бизовский:

Весь наш офис следит за нашей сборной, мы рады, что наша Беларусь небольшая такая, но в десятке лучших стран на Олимпиаде, поэтому мы поздравляем всю нашу сборную, желаем им еще завоевать не одну медаль, войти в пятерку лучших стран.

Анастасия, Лабода:

Даша молодец. Мы будем дальше болеть за нее. Она умничка, она никогда нас не подведет. Беларусь узнают, уверена, во всем мире.

Известный российский дирижер Владимир Спиваков, хоть и приехал в Минск на международный фестиваль, но не смог остаться безучастным к главному спортивному действу — Олимпиаде. Благодаря своему триумфу, белорусские биатлонистки смогли покорить сердце маэстро.

Владимир Спиваков, народный артист СССР, художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы»:

Я хочу вас поздравить. Мне очень приятно, особенно мне приятно, что российские болельщики болели за Беларусь. Вот это мне приятно, потому что, я считаю, что границы у нас нет, душа у нас одна, язык общий, вера одна, так что мы вместе должны быть всегда.

Ставки на биатлон. В букмекерской конторе белорусы с воодушевлением ставили на нашу звездную биатлонистуку. И не прогадали. Спортивные эксперты изначально прогнозировали высокую вероятность ее победы.

Жители Беларуси:

Мы с внучкой пришли сюда специально, чтобы поставить ставку на Дашу Домрачеву, мы верим в ее победу и надеемся на это.

Дмитрий Добровольский, специалист отдела букмекерской деятельности:

Ставят хорошо, особенно в Беларуси. На Домрачеву ставок достаточно много, коэффициент хороший, около 5. Популярность возросла, но в ставках процент остался примерно тот же, что и был. Единственное, что коэффициенты немножко поменялись — если раньше коэффициент был гораздо выше, то сейчас он просто стал гораздо меньше, так как букмекеры оценили ее шансы сейчас немного выше.

Победы с виду хрупкой, но такой выносливой нашей биатлонистки, в Могилеве отметили необычным способом. Рота курсантов Могилевского высшего колледжа милиции пошла на своеобразный рекорд. Будущие правоохранители синхронно отжались 100 раз.

Эдуард Федотов, курсант 4 курса могилевского колледжа МВД:

Мы решили таким образом поддержать нашу страну, наших девушек, мужчин, которые выступают на Олимпиаде.

А это, возможно, будущие звезды олимпийского пьедестала. Девчонкам всего по 11-12 лет. В секции по биатлону они занимаются первый год. Общая физподготовка, лыжи, стрельба, занятия на спецтренажерах. Вместе с тренером оттачивают лыжную технику трижды в неделю по полтора часа. Выкладываться приходится по полной, признаются юные спортсменки, но оно того стоит.

Юные биатлонистки:

Очень трудно завоевать эту медаль. Занимавшись биатлоном, ты наблюдаешь пристально за всем этим и, возможно, даже в будущем ты тоже будешь подниматься на пьедесталы и это тебя воодушевляет на большие тренировки, большие усилия.

Мы очень стараемся на тренировках, мы стремимся к лучшему и, может быть, в будущем. мы составим конкуренцию Даше Домрачевой.

И 17 февраля Дарья Домрачева сделала свой «Олимпийский выбор». В рамках акции Президентского спортивного клуба биатлонистка оказала финансовую помощь в размере 100 млн рублей одной из детских спортивных школ.

Павел Егоров, помощник председателя «Президентского спортивного клуба» по спорту:

Проект «Олимпийский выбор» не совсем новый, впервые мы увидели данный проект в 2012 году в олимпийском Лондоне. Основная идея нашего проекта в том, что призеры Олимпийских игр самостоятельно определяют ту школу, в которую Президентский спортивный клуб перечислит безвозмездную спонсорскую помощь. Я по возможности смотрю каждый старт наших белорусских спортсменов, я уверен, что те старты, которые мы увидим, они будут незабываемыми.