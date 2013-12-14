Зимняя Олимпиада в Сочи: в каких видах спорта белорусам ждать наград?

Новости Беларуси. В какую спортивную секцию лучше отдать ребенка, чтобы из него получился настоящий чемпион? Или все-таки лучше заниматься физкультурой? Зимняя Олимпиада в Сочи: кто из спортсменов может завоевать медали главного спортивного форума четырехлетия? Ведущий программы «Большой город» на СТВ поговорил об это с Валентином Боровком, исполняющим обязанности начальника управления спорта и туризма Мингорисполкома.

Столичные спортсмены довольно неплохо выступили на Олимпиаде в Лондоне. Что мы ждем от Олимпийский игр в Сочи?

Валентин Боровок, исполняющий обязанности начальника управления спорта и туризма Мингорисполкома:

Сложная вещь - прогнозы, поэтому хотел бы рассказать о ситуации на сегодняшний момент. Всеми белорусскими спортсменами, которые в том числе имеют и территориальную принадлежность к столичному региону, завоевано 22 лицензии в 5 видах спорта. Это биатлон - завоевано максимальное количество лицензий - 5 мужских, 5 женских, лыжные гонки. Завоеваны лицензии, которые, правда, не являются именными, во фристайле. Завоеваны лицензии в таком новом и действительно для Беларуси может быть экзотическом виде спорта, как шорт-трек - 2 лицензии. И завоеваны лицензии в горнолыжном спорте. Окончательный отбор на Зимние Олимпийски игры закончится 21 января, когда Международный олимпийский комитет утвердит стартовые листы в лыжных гонках, в скоростном беге на коньках и фристайле.

Наши спортсмены традиционно сильны во фристайле, в биатлоне. Есть ли еще виды спорта, в которым мы можем ожидать награды?

Валентин Боровок:

Безусловно. Если мы говорим о нашей биатлонной команде, то здесь мы рассчитываем на нашу медальную спортсменку Дарью Домрачеву, на женскую эстафетную команду, да и, чего греха таить, может быть повезет и нашей мужской половине. Фристайлисты - здесь, конечно же, Дмитрий Дащинский, Алексей Гришин и молодые спортсмены, которые на подходе. В лыжных гонках, как бы наш ветеран, - Сергей Далидович, который, в том числе, представляет столичный регион, имеет достаточно неплохие шансы показать и проявить себя в тех марафонных дистанциях и дисциплинах, в которых он традиционно силен, - 30 и 50 км., так называемый лыжный марафон. Поэтому хочется пожелать только одного - удачи! Но окончательны отбор для всех спортсменов закончится опубликованием МОК так называемого старт-листа, который должен быть опубликован 21 января 2014 года.

Подробности в программе «Большой город» на СТВ.