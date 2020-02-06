Жуматай Шубаев: «Задачу очень сильно усложнили. В олимпийском весе участвуют только 16 спортсменов»

Новости Беларуси. Чемпионат Европы по борьбе пройдёт в Риме с 10 по 16 февраля, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Первыми на ковёр выйдут борцы греко-римского стиля, потом девушки и завершат программу форума борцы вольного стиля, которые отправятся в Италию 12 февраля.

Тренерский штаб принял решение в олимпийский год отправить на континентальный форум второй состав национальной команды. И только в четырёх неолимпийских весах в столицу Италии поедут победители нашего внутреннего старта.