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Жуматай Шубаев: «Задачу очень сильно усложнили. В олимпийском весе участвуют только 16 спортсменов»

06 февраля 2020 20:18
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Новости Беларуси. Чемпионат Европы по борьбе пройдёт в Риме с 10 по 16 февраля, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Первыми на ковёр выйдут борцы греко-римского стиля, потом девушки и завершат программу форума борцы вольного стиля, которые отправятся в Италию 12 февраля.

Тренерский штаб принял решение в олимпийский год отправить на континентальный форум второй состав национальной команды. И только в четырёх неолимпийских весах в столицу Италии поедут победители нашего внутреннего старта.

Жуматай Шубаев: «Задачу очень сильно усложнили. В олимпийском весе участвуют только 16 спортсменов»-1

Задача стоит – просмотреть молодёжь и, конечно, побороться за медали. Основной состав вольников готовится к первому лицензионному турниру этого сезона. Он стартует в Венгрии 19 февраля. В составе белорусов – призёры II Европейских игр Александр Гуштын и Али Шабанов.

Жуматай Шубаев: «Задачу очень сильно усложнили. В олимпийском весе участвуют только 16 спортсменов»-4

Жуматай Шубаев, старший тренер национальной команды Беларуси по вольной борьбе:
Приезжаем с чемпионата Европы 17 февраля, буквально через месяц, 17 марта, нам надо выезжать на лицензионный турнир. Наша главная задача это, конечно же, завоевание олимпийских лицензий и попадание в Олимпийские игры в Токио. Если в прошлый олимпийский цикл в одной весовой категории разыгрывали, условно, 22-23 лицензии, сейчас задачу очень сильно усложнили. Получается, в олимпийском весе участвуют только 16 спортсменов.   

Жуматай Шубаев: «Задачу очень сильно усложнили. В олимпийском весе участвуют только 16 спортсменов»-7



Пока у белорусской команды борцов вольного стиля в активе нет олимпийских лицензий.   

# Олимпиада 2020 # Жуматай Шубаев # Фотофакт

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