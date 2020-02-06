Максим Салаш об игре с «Орадей»: в овертайм переводить игру не хотелось

Новости Беларуси. Столичные «Цмоки» продолжают свою еврокубковую кампанию, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Накануне «драконы» пробились в четвертьфинал Кубка ФИБА. Минчане на родном паркете принимали румынскую «Орадю» и добились победы. Правда, играла команда Ростислава Вергуна очень неровно. Первые две четверти «Цмоки» смело могут занести себе в актив. Они удачно действовали в нападении и хорошо смотрелись в обороне. На большой перерыв столичные ушли ведя в счёте – плюс 14.

А вот дальше в игре «драконов» пошло что-то не так. «Орадя» смогла вернуться и даже выйти вперед. Спас хозяев от поражения Максим Салаш. Его дальний бросок на последней секунде матча позволил «Цмокам» добиться овертайма. А уже в дополнительное время «драконы» дожали соперника. Победа – 68:62.

Максим Салаш, игрок команды БК «Цмокi-Мiнск»:

Очень тяжелая игра сегодня, в овертайм пришлось переводить игру, что, конечно, не хотелось изначально. Но результата добились, я считаю, это самое главное. Остальное все позади. Очень хотели победить, особенно играем дома, преимущества на нашей стороне. Очень равная игра, старались, выложились до конца.