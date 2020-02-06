Известно, сколько денег получат белорусские спортсмены за победу на Олимпиаде – 2020

За золотые награды Олимпиады атлеты получат 12 тысяч базовых величин. На сегодня это 324 тысячи рублей. Тем, кто удостоится серебра, причитается приз в размере в 6 тысяч базовых величин или же 162 тысячи рублей. Бронза оценена в 108 тысяч рублей. Не будут забыты и тренеры. И могут рассчитывать на вознаграждение.