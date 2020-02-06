Известно, сколько денег получат белорусские спортсмены за победу на Олимпиаде – 2020

Новости Беларуси. Установлены размеры денежных призов спортсменам, которые завоюют медали на Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских играх, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Установлены размеры денежных призов спортсменам, которые завоюют медали на Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских играх, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Также вознаграждения получат тренеры и специалисты, которые участвовали в спортивной подготовке олимпийцев. Соответствующее распоряжение подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.
За золотые награды Олимпиады атлеты получат 12 тысяч базовых величин. На сегодня это 324 тысячи рублей. Тем, кто удостоится серебра, причитается приз в размере в 6 тысяч базовых величин или же 162 тысячи рублей. Бронза оценена в 108 тысяч рублей. Не будут забыты и тренеры. И могут рассчитывать на вознаграждение.